Псковские музыканты взяли два кубка на международном конкурсе

16:49, 17 апреля 2023, ПАИ

Студенты и преподаватели Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова приняли участие в XXI Международном «Кубке Севера» им. А. Л. Репникова. По итогам музыкальных состязаний студенты завоевали две награды. Об этом ПАИ сообщили в образовательном учреждении.

Концертной площадкой стала Петрозаводская государственная консерватория им. А. Глазунова. «Кубок Севера» собрал более 300 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Тюмени, Ростова-на-Дону, Астрахани, Пскова и других городов. Среди них – учащиеся ДМШ и ДШИ, студенты колледжей и вузов: исполнители на баяне, аккордеоне, балалайке, домре, гуслях, национальных инструментах.



По итогам конкурсных прослушиваний второго тура лауреатами 3 степени стали Даниил Семёнов (гусли, преподаватель Ирина Иванова, концертмейстер Мария Трофимова) и Никита Никитин (баян, преподаватель Сергей Соколов).

Среди членов жюри были известные российские музыканты – преподаватели РАМ им. Гнесиных, консерваторий Санкт-Петербурга, Астрахани, Петрозаводска А. Цыганков, М. Власова, А. Горбачев, Липс, О. Шаров, А. Соловьев.



Добавим, что «Кубок Севера» призван всемерно способствовать развитию творчества молодых исполнителей, совершенствованию их профессионального мастерства, исполнительской культуры, выявлению новых талантливых музыкантов, а также широкой популяризации музыки для народных инструментов.