У Усвятского района появится «фишка» в виде наличников на окнах

15:12, 17 апреля 2023, ПАИ

У Усвятского района появится «фишка» в виде наличников на окнах. Об этой идее в своем Telegram-канале написала председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева.

«В рамках рабочей поездки в Усвятский район посетили территорию будущего Дома-музея Ольги Сергеевой. Опыт проведения в прошлом году фестиваля «Знак русского» показал, что территория возле дома известной фольклористки после дождей превращается в топи. Уже есть предложения, как этого избежать. При разработке проекта обязательно будет учтен этот момент», - отметила Тимофеева.

Кроме того, по ее словам, предстоит большая работа по восстановлению дома Ольги Сергеевой. «Особенностью жилой застройки в деревне Церковище являются декоративные наличники на окнах. Будет здорово это сохранить и масштабировать на всей территории района и тем самым подчеркнуть идентичность этого уникального уголка нашего региона», - отметила председатель комитета.