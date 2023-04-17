15% псковичей уверены, что их дети не любят школу из-за буллинга – опрос

15:51, 17 апреля 2023, ПАИ

Псковские родители рассказали, любят ли их дети ходить в школу. Исследование провел сервис SuperJob.

31% родителей школьников охарактеризовали отношение своих детей к школе как спокойное. Каждый четвертый (26%) рассказал, что сын или дочь любит школу, но без фанатизма. Сильную любовь к учебе, учителям и одноклассникам у своего ребенка отмечает каждый десятый (10%). Каждый шестой (16%) говорит, что дети не любят школу, а 4% признаются, что ребенок испытывает к школьным будням ненависть.

О том, что школа для ребенка как дом родной, чаще рассказывают родители младшеклассников и старшеклассников (16% и 15% соответственно), тогда как о нелюбви и даже о ненависти детей к учебному заведению — родители учеников 5–9 классов (22%).

Также родители школьников дали ответ на вопрос: «Почему дети испытывают негативные эмоции в адрес школы?». Чаще всего опрошенные убеждены, что причина кроется в отношении учителей к ученикам: такую позицию разделяют 33% родителей и 20% экономически активного населения. Каждый четвертый родитель и каждый седьмой горожанин (25% и 14% соответственно) считают, что детям неинтересно учиться.

Достаточно часто причиной сложившейся ситуации считают буллинг: о том, что сложные отношения со сверстниками могут породить ненависть к школе, говорят 16% населения и 15% мам и пап. Низкое качество образования констатируют 12% псковичей и 15% родителей, большую нагрузку для школьников — 10 и 14% соответственно, лень в учебе — 13 и 10%. О том, что негативные эмоции в отношении школы зачастую объясняются строгой дисциплиной, сообщают 10% родителей и 8% горожан. И те, и другие одинаково часто объясняют ненависть к школе необходимостью выполнять домашние задания (по 5%). Опрошенные также нередко видят причину сложившейся ситуации в требовательности семьи и сложной учебной программе (9% и 6% соответственно), тогда как для родителей такая точка зрения не характерна.

Однако, по данным исследования, проблема негативного отношения к школе зародилась не сегодня. Вспоминая свои школьные годы, о ненависти к урокам, учителям и всей образовательной системе рассказали 5% горожан, о том, что не любили школу, — 18%. Каждый третий (32%) относился к школе спокойно, еще 17% — любили, но без фанатизма, каждый девятый (11%) — очень любил.

О ненависти и нелюбви к школе чаще других вспоминали опрошенные до 34 лет (24%), о любви без фанатизма — респонденты старше 45 лет (30%).