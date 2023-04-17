Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Псковские финалисты конкурса «Без срока давности» собираются в Москву

Жюри регионального этапа всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» определило победителей и призеров, которые представят Псковскую область в Москве. Всего на суд жюри поступило 4887 сочинений. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области. 

В категории «Обучающиеся 5-7 классов общеобразовательных организаций» победила Варвара Токмакова, ученица Псковского технического лицея, среди учащихся 8-9 классов отличилась Анна Савельева из средней школы № 50 (Дновский район), среди учащихся 10-11 классов победил Степан Уваров, ученик Гультяевского филиала Пустошкинской сельской школы. Среди обучающихся по образовательным программам среднего профобразования лучшим признан Ратмир Кудрявцев из Локнянского сельскохозяйственного техникума.

Обучающиеся со своими педагогами приглашены в Москву для участия в финальных мероприятиях с 7 по 9 мая. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 апреля 2023

Псковичи смогут приобрести книги без наценок на форуме «Русский Запад»
17 апреля 2023

Псковские музыканты взяли два кубка на международном конкурсе
17 апреля 2023

Псковские финалисты конкурса «Без срока давности» собираются в Москву
17 апреля 2023

Книгоиздатель станет гостем программы на «Серебряном дожде»
17 апреля 2023

Вышел в свет новый выпуск «Михайловской пушкинианы»
17 апреля 2023

Псковички стали лауреатами фестиваля «Российская студенческая весна»
15 апреля 2023

Фестиваль «Студенческая весна» завершился в Псковской области
15 апреля 2023

Выставка «Магия лакового искусства» открылась в библиотеке Пскова

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...