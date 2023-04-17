Псковские финалисты конкурса «Без срока давности» собираются в Москву

16:03, 17 апреля 2023, ПАИ

Жюри регионального этапа всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» определило победителей и призеров, которые представят Псковскую область в Москве. Всего на суд жюри поступило 4887 сочинений. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.



В категории «Обучающиеся 5-7 классов общеобразовательных организаций» победила Варвара Токмакова, ученица Псковского технического лицея, среди учащихся 8-9 классов отличилась Анна Савельева из средней школы № 50 (Дновский район), среди учащихся 10-11 классов победил Степан Уваров, ученик Гультяевского филиала Пустошкинской сельской школы. Среди обучающихся по образовательным программам среднего профобразования лучшим признан Ратмир Кудрявцев из Локнянского сельскохозяйственного техникума.



Обучающиеся со своими педагогами приглашены в Москву для участия в финальных мероприятиях с 7 по 9 мая.