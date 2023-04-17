Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На участке трассы в Великолукском районе запретили движение большегрузов

На 675-м км автомобильной дороги федерального значения А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель в районе посёлка Дорожный Великолукского района введён запрет для движения грузовых автомобилей массой более 3,5 тонны, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В связи с повреждением негабаритным транспортным средством балок пролетного строения путепровода в результате ДТП введено временное ограничение движения для грузовых автомобилей массой более 3,5 т, организовано реверсивное движение транспорта со светофорным регулированием и пропуском транспортных средств в одиночном порядке в контролируемом режиме с дистанцией в 50 метров. 

Установлены временные дорожные знаки, светофорные объекты, ограждающие элементы (водоналивные барьеры), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Временное ограничение движения будет снято после проведения ремонтных работ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 апреля 2023

До +17 градусов ожидается в Псковской области 18 апреля
17 апреля 2023

В Великих Луках осужденные передали в интернат около 200 книг
17 апреля 2023

Названы регионы России с самым доступным жильем
17 апреля 2023

Рекордное количество школьных команд участвует в лиге дебатов «Истина»
17 апреля 2023

Почти 30 протоколов на неплательщиков алиментов составили псковские приставы
17 апреля 2023

«Зелёная область»: более 100 тысяч деревьев посадили псковичи за два года
17 апреля 2023

Псковичи смогут приобрести книги без наценок на форуме «Русский Запад»
17 апреля 2023

Медведь попал в объектив видеокамеры в Псковской области


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...