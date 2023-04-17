На участке трассы в Великолукском районе запретили движение большегрузов

16:31, 17 апреля 2023, ПАИ

На 675-м км автомобильной дороги федерального значения А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель в районе посёлка Дорожный Великолукского района введён запрет для движения грузовых автомобилей массой более 3,5 тонны, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В связи с повреждением негабаритным транспортным средством балок пролетного строения путепровода в результате ДТП введено временное ограничение движения для грузовых автомобилей массой более 3,5 т, организовано реверсивное движение транспорта со светофорным регулированием и пропуском транспортных средств в одиночном порядке в контролируемом режиме с дистанцией в 50 метров.

Установлены временные дорожные знаки, светофорные объекты, ограждающие элементы (водоналивные барьеры), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Временное ограничение движения будет снято после проведения ремонтных работ.