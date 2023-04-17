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Общество

Неделя профилактики нарушений началась в школах Пскова

Неделя профилактики правонарушений несовершеннолетних стартовала в псковских школах. Мероприятия проходят в школах № 2, № 13, в естественно-математическом лицее № 20, в гуманитарном лицее, в социально-экономическом лицее № 21 и в погранично-таможенно-правовом лицее.

В рамках разговора в лицее № 20 депутат Псковской городской Думы Галина Невалённая рассказала школьникам о здоровьесбережении и напомнила о возможности обучения по целевому направлению.

Спикеры из СУ СК России по Псковской области обратили внимание на возраст, с которого подростки самостоятельно несут ответственность за совершенные правонарушения и преступления. Гости напомнили о действующих в регионе ограничениях по пребыванию несовершеннолетних на улице в тёмное время суток.

Сотрудники управления МВД России по городу Пскову рассказали также об ответственности несовершеннолетних и предостерегли от употребления алкогольной и табачной продукции, психоактивных веществ.

Педставители прокуратуры города Пскова напомнили ребятам о правах и обязанностях несовершеннолетних и обсудили, как может привлечение к ответственности за совершенные правонарушения отразиться на будущем.

Неделя профилактики правонарушений несовершеннолетних проводится по инициативе Совета по молодёжной политике при Псковской городской Думе совместно с администрацией города при поддержке прокуратуры Пскова, СУ СК России по Псковской области и управления МВД России по Пскову.

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