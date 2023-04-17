Псковичи смогут приобрести книги без наценок на форуме «Русский Запад»

17:16, 17 апреля 2023, ПАИ

Псковичи смогут приобрести книги без торговой наценки на книжном форуме «Русский Запад». Об этом сообщили на пресс-конференции, посвященной открытию форума в Псковской областной универсальной научной библиотеке им. В. Курбатова, передает корреспондент ПАИ.

«Библиотека всегда рядом с обществом, - отметила директор библиотеки Вера Павлова. - Конечно, мы не можем быть вне политики. Мы должны чувствовать пульс времени. Ряд мероприятий посвящен патриотической тематике «Донбасс далекий и близкий». Самое главное, что форум состоялся».

В этом году на участие в книжном форуме зарегистрировалось 25 издательств, преимущественно из Москвы и Санкт-Петербурга, но есть и представители из Мурманска, Иваново и Печор.

Первый форум проводился в 2003 году, и уже буквально через несколько лет он приобрел статус международного. За 18 лет на форуме побывали более ста издательств, более 500 гостей, проведено свыше 150 творческих мероприятий, мастер-классов и конференций, а фонды библиотек пополнились на 50 тысяч новых изданий.