Акция «Губернаторский дневник» в 10-й раз пройдет в Псковской области

16:41, 17 апреля 2023, ПАИ

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Акция «Губернаторский дневник» в 10-й раз пройдет в Псковской области. Как сообщает издание «Комсомольская правда - Псков», все учащиеся школ региона со 2-го по 11-й класс могут стать участниками юбилейной акции.

Финальным событием акции станет встреча победителей с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. За чаепитием в правительстве отличники смогут в неформальной обстановке, без родителей и учителей, пообщаться с главой региона. После обсуждения самых волнующих вопросов Михаил Ведерников пригласит юных гостей в свой кабинет, где каждый победитель сможет посидеть в кресле руководителя региона и сделать памятное фото. Кроме фотографии, на память останется и победный дневник с подписью и пожеланием от губернатора.

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