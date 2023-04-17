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Общество

«Чудесное путешествие» предлагает гостям Изборский музей

Новый интерактивный квест разработали в музее-заповеднике «Изборск». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Юным посетителям музея предлагают отправиться в «Чудесное путешествие» в древний город Корсунь, где произошло легендарное крещение князя Владимира. В рамках игры ребятам предстоит познакомиться с эпохой правления княгини Ольги и князя Владимира, узнать о том, как Русь приняла христианство и как это повлияло на дальнейший ход развития страны.

Цель путешествия: добраться до Корсуни и узнать историю своего героя, а также заработать монеты, преодолевая на своем пути препятствия и выполняя разнообразные задания. Побеждает та команда, чей корабль дойдет до финиша быстрее и с большим количеством монет за правильные ответы.

Участников игры ждут задания на выбор ответа, на соотнесение событий с миниатюрами из Радзивиловской летописи, также им необходимо вставить слова, пропущенные в различных фрагментах летописи.

Записаться на квест можно по телефону 8 (8112) 33-16-17. Игровая программа подходит для учащихся 5-11 классов. Квест будет доступен по «Пушкинской карте».

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