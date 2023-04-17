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Общество

«Зелёная область»: более 100 тысяч деревьев посадили псковичи за два года

115 тысяч деревьев высадили в Псковской области за два года реализации проекта «Зелёная область». Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Ведерников.

 

«Кажется, совсем недавно на форуме «Территория смыслов» предложил нашим ребятам заняться экологическим направлением. А сегодня мы уже отмечаем два года с начала реализации проекта «Зелёная область», - написал глава региона.

Также в рамках проекта провели десятки акций, направленных на благоустройство и озеленение Псковской области. «Проект объединил сотни неравнодушных людей со всего региона, от детсадовских малышей до ветеранов, от предпринимателей до политиков и волонтёров», - отметил Михаил Ведерников.

Принять участие в проекте может каждый, но необходимо заранее объявить о посадке деревьев. Для этого надо связаться с активистами проекта через социальные сети (группа «Зеленая область» в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/zelen60) и получить саженцы из существующего запаса.

«Спасибо всем, кто заботится об экологии и будущем нашей Псковской области! Сделаем вместе её зеленее, экологичнее и чище. Присоединяйтесь!» - призвал глава региона.

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