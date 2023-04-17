Завернутую в пакет человеческую ногу нашли в Ленобласти

17:38, 17 апреля 2023, ПАИ

Человеческая нога, завернутая в пакет, обнаружена в городе Выборг Ленинградской области. В настоящий момент выясняется, кому она принадлежала. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на региональный СУСК.

Нога была завернута в черный пакет, который обнаружили у заброшенной части гаражного кооператива в микрорайоне Батарейная Гора. На данный момент предполагается, что она принадлежала мужчине.

«Следственным отделом по городу Выборг проводится доследственаая проверка. Назначены судебные экспертизы, в том числе генетическая», — сообщает СУСК.