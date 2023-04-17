Завернутую в пакет человеческую ногу нашли в Ленобласти
Человеческая нога, завернутая в пакет, обнаружена в городе Выборг Ленинградской области. В настоящий момент выясняется, кому она принадлежала. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на региональный СУСК.
Нога была завернута в черный пакет, который обнаружили у заброшенной части гаражного кооператива в микрорайоне Батарейная Гора. На данный момент предполагается, что она принадлежала мужчине.
«Следственным отделом по городу Выборг проводится доследственаая проверка. Назначены судебные экспертизы, в том числе генетическая», — сообщает СУСК.
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