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Происшествия

Почти 3 млн рублей компенсации получит пострадавший в ДТП под Псковом гонщик

Киировский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел гражданский иск автогонщика Вячеслава Кучерова о компенсации за ДТП на тренировке перед соревнованиями в Псковской области, сообщает издание «Форпост».

Инцидент произошёл 17 мая 2017 года на дороге Брагино - Ловно - Пехово, где проходил учебный заезд перед третьим этапом чемпионата по ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы».

Тренер Алексей Лукьянюк управлял Mitsubishi Lancer Evo 8. Не сообщив организаторам, он сел за руль автомобиля в качестве пилота. Гонщик пересёк трассу в одном направлении и, не дождавшись разрешения на движение обратно, поехал к старту. Там он столкнулся с ехавшим навстречу Mitsubishi Lancer Evolution RS, которым управлял Вячеслав Кучеров.

«В результате ДТП здоровью Кучерова причинён вред средней тяжести, автомобиль также был повреждён. Истец просил взыскать с ответчика имущественный вред и компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей», — отметили в пресс-службе судов.

Адвокат ответчика возражал против этих требований, указав, что связь между причинённым вредом и действиями Лукьянюка не была доказана. Однако инстанция решила, что эти доводы необоснованны.

В результате суд взыскал со спортсмена в пользу Кучерова ущерб в размере 2 963 424,56 рубля, а также один миллион рублей моральной компенсации.

Отметим, что в результате инцидента на ралли в 2017 году также погиб штурман истца. В 2020 году Великолукский городской суд оправдал Лукьянюка за отсутствием состава преступления.

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