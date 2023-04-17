Взрывоопасное устройство обнаружили реставраторы в Печорах

18:08, 17 апреля 2023, ПАИ

В Печорах во время работы реставраторы обнаружили взрывоопасное устройство, предположительно времён ВОВ. Об этом сообщает телеграм-канал «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)».

Заржавевшее устройство находилось с внешней стороны крепостной стены между Тарарыгиной и Изборской башнями Псково-Печерского монастыря. Согласно инструкциям действий при обнаружении взрывоопасного предмета, были приглашены специалисты. Установлено, что предмет не представляет опасности.

Отметим, что подобные и более опасные находки не редкость при работе археологов и реставраторов на Псковской земле, на которой велись активные боевые действия в XX веке, особенно во время Великой Отечественной войны.