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Общество

На 30-м году жизни умерла трёхкратная чемпионка России по гандболу

Разыгрывающая женского гандбольного клуба «Астраханочка» Виктория Дивак скончалась в возрасте 29 лет. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Федерации гандбола России.

О причинах смерти спортсменки не сообщается.

Дивак начинала карьеру в волгоградском клубе «Динамо-Синара», в котором трижды становилась чемпионкой России. Позднее выступала за «Кубань», немецкий «Халле-Нойштадт», французский «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусский «Гомель». В «Астраханочку» гандболистка перешла в 2021 году.

Дивак завоевала золото на чемпионате Белоруссии, дважды стала победительницей на Кубке Белоруссии и во Второй национальной лиге Франции. В составе юниорской сборной России спортсменка в 2009 году выиграла чемпионат Европы.

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