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Общество

Серебро взяла команда ГУ МЧС России из Псковской области на турнире по мини-футболу

Фото: телеграм-канал «ГУ МЧС России по Псковской области»

14 апреля на базе Центральной спортивной арены в Великом Новгороде Главным управлением МЧС России по Новгородской области в третий раз подряд проведён открытый турнир по мини-футболу «Чтим пожарные традиции», посвящённый 105-й годовщине со дня образования советской пожарной охраны. Об этом сообщает телеграм-канал «ГУ МЧС России по Псковской области».

В турнире приняли участие сборные команды главных управлений МЧС России по Новгородской, Тверской, Псковской областям и команда ФГКУ «Специальное управление ФПС № 50 МЧС России».

Фото: телеграм-канал «ГУ МЧС России по Псковской области»

В результате упорной борьбы команда Главного управления МЧС России по Псковской области заняла второе место, уступив победителю соревнований — команде из Тверской области. Третье место заняла команда ФГКУ «Специальное управление ФПС № 50 МЧС России».

Лучшим вратарём турнира признан Дмитрий Истратов, участник команды из Псковской области.

Фото: телеграм-канал «ГУ МЧС России по Псковской области»

В завершение соревнований начальник Главного управления МЧС России по Новгородской области генерал-майор внутренней службы Сергей Козырев поблагодарил участников команд за волю к победе, мастерство и пожелал дальнейших успехов.

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