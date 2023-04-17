День открытых дверей прошёл в Псковском университете ФСИН России

19:08, 17 апреля 2023, ПАИ

Псковский филиал впервые в составе Университета ФСИН России провёл день открытых дверей, сообщает пресс-служба Псковского университета ФСИН России.

Будущих абитуриентов и их родителей приветствовали начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев и заместители начальника филиала по направлениям деятельности, представитель УФСИН России по Псковской области.

Гостям мероприятия рассказали об особенностях приёмной кампании этого года, о зачислении абитуриентов в образовательную организацию на специальность «правоохранительная деятельность» и на направление подготовки «юриспруденция».

Участники дня открытых дверей ознакомились с материально-технической базой вуза, увидели спортивный зал, учебные аудитории и общежития, а также библиотеку и читальный зал с современными техническими возможностями. Кроме того, будущие абитуриенты узнали об истории образовательной организации, посетив музейную экспозицию, и получили информационные буклеты «Абитуриент-2023».