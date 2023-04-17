На форуме «Русский Запад» представят 18 томов русских сказок

19:33, 17 апреля 2023, ПАИ

Наталья Соколова, редактор издательства «Роща», рассказала корреспонденту Псковского агентства информации о том, что на конференции представлено полное собрание русских народных сказок, которое содержит 18 томов сказок, написанных в XVIII и XIX веках.

Среди книг есть двухтомник, который содержит в себе 16 псковских сказок, записи которых датированы 1870 годом.

Каждая сказка содержит в себе осколки древних мифов, сообщает Наталья Соколова.

«Например, псковская сказка «Людоедка» рассказывает о женских переходах. Когда девушка выходит замуж, она умирает как девушка и рождается как женщина. Это процесс инициации», — уточняет редактор издательства «Роща».

Материалы для томов собираются из архивов, которые ранее печатались один раз или не печатались вовсе.

Отметим, что псковичи смогут приобрести книги без наценок на форуме «Русский Запад».