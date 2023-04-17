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Общество

Школьники Усвятской школы привели в порядок памятный знак стрелковой дивизии

Газета «Новая жизнь»

Ученики Усвятской средней школы принимают участие во Всероссийской акции «Верни герою имя», приуроченной к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает газета «Новая жизнь».

Шестиклассники из отряда «Юный патриот» привели в порядок памятный знак 47-й Невельской орденов Ленина и Суворова II степени стрелковой дивизии.Ребята убрали старую листву и траву, аккуратно отмыли знак от песка, расставили венки.

В завершение акции юные патриоты почтили память павших защитников Родины минутой молчания и возложили цветы к подножию знака. Акция направлена на сохранение ратной истории России и преемственности традиций всех поколений в защите Отечества.

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