Школьники Усвятской школы привели в порядок памятный знак стрелковой дивизии
Ученики Усвятской средней школы принимают участие во Всероссийской акции «Верни герою имя», приуроченной к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает газета «Новая жизнь».
Шестиклассники из отряда «Юный патриот» привели в порядок памятный знак 47-й Невельской орденов Ленина и Суворова II степени стрелковой дивизии.Ребята убрали старую листву и траву, аккуратно отмыли знак от песка, расставили венки.
В завершение акции юные патриоты почтили память павших защитников Родины минутой молчания и возложили цветы к подножию знака. Акция направлена на сохранение ратной истории России и преемственности традиций всех поколений в защите Отечества.
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