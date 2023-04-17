Михаил Ведерников вручил медали и ордена за подвиги в зоне СВО росгвардейцам

20:45, 17 апреля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области вручил государственные награды сотрудникам Управления Росгвардии по Псковской области. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своём-телеграм канале.

Бойцы выполняли боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции, где проявили особое мужество и отвагу. Глава региона вручил пять медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «За отвагу» и почётную грамоту.

«На мероприятие росгвардейцы пришли вместе со своими родными, среди которых были и дети. С большим удовольствием вручил ребятам небольшие подарки. Пусть читают хорошие книги и берут пример со своих отцов», — подытожил Михаил Ведерников.