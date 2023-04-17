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Общество

Тренерский штаб сборной России пригласил футболиста великолукского «Экспресса»

Великолучанин Елизар Мартыненко поучаствует в селекционном сборе национальной команды до 16 лет. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Юношеская сборная России U-16 под руководством штаба Андрея Аксёнова будет тренироваться на полях Академии ФК «Спартак» и проведёт два контрольных матча. Сбор продлится с 18 по 25 апреля. Состав сформирован преимущественно из игроков региональных юношеских футбольных лиг.

19 апреля сборная России сыграет со сверстниками из «Локомотива». Встреча пройдёт в Академии ФК «Спартак», начало — в 11:30 по московскому времени. Второй матч состоится 25 апреля на стадионе «Октябрь», соперник — команда ЦСКА, составленная также из игроков 2007 года рождения. Стартовый свисток прозвучит в 13:30. Обе встречи будут транслироваться в прямом эфире на официальном сайте РФС.

Также в рамках сбора состоится двусторонняя игра, которая пройдёт 22 апреля в Академии ФК «Спартак». Начало — в 11:00.

В состав юношеской сборной России U-16 на селекционный сбор в Москве попал великолучанин Елизар Мартыненко. 15-летний игрок в минувшем сезоне Северо-Западной юношеской футбольной лиги сыграл в 21 матче и забил 13 голов, став самым результативным футболистом «Экспресса». В очередной раз ЮФЛ открывает дорогу в сборные России парням из регионов, теперь дело за Елизаром в его новом вызове.

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