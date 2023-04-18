Всемирный день радиолюбителя отмечается 18 апреля

08:56, 18 апреля 2023, ПАИ

18 апреля большой отряд энтузиастов-радиолюбителей во всём мире отмечает свой «профессиональный» праздник — Всемирный день радиолюбителя, сообщает calend.ru.

18 апреля 1925 года в Париже был основан Международный союз радиолюбителей (International Amateur Radio Union, IARU), благодаря этому событию у радиолюбителей и появился повод ежегодно отмечать успехи и достижения. А членами этой организации сегодня являются радиолюбители из более чем 160 стран мира.

Каждый год Всемирный день радиолюбителя проводится под определенным девизом. Например: «Расширение мира радиосвязей», «Сочетание опыта коммуникации с современными цифровыми технологиями», «Радио в чрезвычайной ситуации» и другие.

Общества, секции, кружки радиолюбителей в России также принимают участие в мероприятиях Всемирного дня радиолюбителя, рассказывая о работе единомышленников и популяризируя это интеллектуальное хобби. Еще в 1945 году, учитывая роль радио в культурной и политической жизни общества и в обороне страны, правительство СССР учредило специальный памятный день — День радио.

По оценкам некоторых специалистов, XXI век станет веком радиолюбителей, а число людей этого хобби основательно «перешагнет» сегодняшний трехмиллионный рубеж. Считается также, что большинство радиотехнологий, которыми мы, не задумываясь, пользуемся в повседневной жизни, были сначала исследованы радиолюбителями. В первую очередь это относится к сотовым телефонам.

В последние годы невероятно быстро развиваются цифровые коммуникации. После окончания Второй мировой войны и до первой половины 1980-х годов радиотелетайп, известный также как RTTY, был единственным цифровым режимом HF, доступным любителям.

Во второй половине 1980-х годов, наряду с внедрением и возрастающей популярностью персональных компьютеров, дебютировал первый любительский цифровой режим коммуникации — AMTOR. С помощью AMTOR появилась возможность безошибочно передавать тексты.