Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Всемирный день радиолюбителя отмечается 18 апреля

18 апреля большой отряд энтузиастов-радиолюбителей во всём мире отмечает свой «профессиональный» праздник — Всемирный день радиолюбителя, сообщает calend.ru.

18 апреля 1925 года в Париже был основан Международный союз радиолюбителей (International Amateur Radio Union, IARU), благодаря этому событию у радиолюбителей и появился повод ежегодно отмечать успехи и достижения. А членами этой организации сегодня являются радиолюбители из более чем 160 стран мира.

Каждый год Всемирный день радиолюбителя проводится под определенным девизом. Например: «Расширение мира радиосвязей», «Сочетание опыта коммуникации с современными цифровыми технологиями», «Радио в чрезвычайной ситуации» и другие.

Общества, секции, кружки радиолюбителей в России также принимают участие в мероприятиях Всемирного дня радиолюбителя, рассказывая о работе единомышленников и популяризируя это интеллектуальное хобби. Еще в 1945 году, учитывая роль радио в культурной и политической жизни общества и в обороне страны, правительство СССР учредило специальный памятный день — День радио.

По оценкам некоторых специалистов, XXI век станет веком радиолюбителей, а число людей этого хобби основательно «перешагнет» сегодняшний трехмиллионный рубеж. Считается также, что большинство радиотехнологий, которыми мы, не задумываясь, пользуемся в повседневной жизни, были сначала исследованы радиолюбителями. В первую очередь это относится к сотовым телефонам.

В последние годы невероятно быстро развиваются цифровые коммуникации. После окончания Второй мировой войны и до первой половины 1980-х годов радиотелетайп, известный также как RTTY, был единственным цифровым режимом HF, доступным любителям.

Во второй половине 1980-х годов, наряду с внедрением и возрастающей популярностью персональных компьютеров, дебютировал первый любительский цифровой режим коммуникации — AMTOR. С помощью AMTOR появилась возможность безошибочно передавать тексты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 апреля 2023

Псков занял первое место в топе популярных у туристов старинных городов
18 апреля 2023

Подобного в Пскове не было — Денис Иванов о парке у Милевки
18 апреля 2023

«Шашлычный набор» в России подорожал на 8%
18 апреля 2023

До +15 градусов прогреется воздух в Пскове
18 апреля 2023

Конъюнктивит и сыпь: псковичей предупредили об опасности кори
18 апреля 2023

День победы русских воинов на Чудском озере отмечают 18 апреля
18 апреля 2023

Туманность Ирис запечатлел фотолюбитель из Пскова
18 апреля 2023

Гости из Башкортостана посетили Псковскую области


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...