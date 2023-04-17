Псковские курсанты обсудили вопросы совершенствования физической подготовки во ФСИН России

22:39, 17 апреля 2023, ПАИ

В Псковском филиале университета состоялся круглый стол «Физическая подготовка обучающихся в образовательных организациях Федеральной службы исполнения наказаний», организатором которого выступила кафедра физической, огневой и тактико-специальной подготовки. Об этом сообщает пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России.

«Одна из важнейших задач образовательных организаций в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации – подготовка профессиональных специалистов, отличающихся в процессе обучения хорошей психологической устойчивостью и хорошей физической подготовкой. Наличие этих качеств является неотъемлемым условием для успешного прохождения службы. Причём совершенствует их сотрудник на протяжении всей служебной деятельности. Надеюсь, что в ходе круглого стола вы найдёте ответы на вопросы, которые на практике помогут вам в решении важных задач совершенствования физической подготовки», — обратилась к курсантам заместитель начальника Псковского филиала университета по учебной и научной работе Ольга Михайлова.

В ходе научного мероприятия прозвучали доклады на тему круглого стола и состоялась дискуссия между его участниками, которые поделились опытом занятий физической подготовкой, где при систематическом выполнении определённых упражнений проявляются смелость и упорство, самообладание и выдержка, твёрдость и усидчивость.

Сотруднику уголовно-исполнительной системы необходимо постоянно работать над комплексом морально-волевых качеств, чтобы быть психологически устойчивым к нестабильным факторам нелёгкой службы, уверены курсанты.