Туманность Ирис запечатлел фотолюбитель из Пскова

07:45, 18 апреля 2023, ПАИ

Туманность Ирис (NGC7023) сфотографировал пскович Сергей Попов. Свой снимок автор выложил в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

«Первый опыт в съемке подобных объектов. Уехал специально подальше от засветки, но не обошлось и без косяков. Из-за небольшого расфокуса пришлось притушить звезды, чтобы не было видно двойных лучей. Но даже с такими проблемами результат меня очень впечатлил, особенно с учетом общего накопления всего 1 час 40 минут», — подписал фотографию Сергей Попов.

Названная так из-за своего сходства с цветком ириса туманность Ирис имеет диаметр 6 световых лет и занимает площадь 18 на 18 угловых минут видимого неба. Находится в созвездии Цефея. Её открыл английский астроном Вильям Гершель 18 октября 1794 года.

Туманность освещена горячей голубой массивной звездой SAO 19158 (HD 200775). Звезда освещает окружающие частицы пыли, которые в 10-100 раз меньше, чем частицы пыли на Земле. Эти частицы рассеивают блики звезды, создавая изображение туманности, которая светится голубоватым светом. Центральную область туманности сфотографировал космический телескоп Хаббла в декабре 2009 года.

Центральная звезда туманности имеет звездную классификацию B2Ve и температуру поверхности около 17 000 ºС. Ее масса в 10 раз, а радиус в 8 раз больше массы Солнца.

Туманность Ирис содержит необычно большое количество полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) — сложных молекул, которые естественным образом встречаются в угле, бензине и нефти, а также могут образовываться при сжигании древесины, газа или пищи. ПАУ были обнаружены во время наблюдений красных областей туманности в ближнем инфракрасном диапазоне. Астрономы обнаружили, что, когда ПАУ попали под ультрафиолетовое излучение от SAO 19158, они превратились в более сложные молекулы. Они считают, что рост этих молекул может привести к образованию тех же органических ингредиентов, которые привели к появлению жизни на Земле.