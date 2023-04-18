Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Туманность Ирис запечатлел фотолюбитель из Пскова

Туманность 'Ирис'. Фото Сергея Попова

Туманность Ирис (NGC7023) сфотографировал пскович Сергей Попов. Свой снимок автор выложил в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

«Первый опыт в съемке подобных объектов. Уехал специально подальше от засветки, но не обошлось и без косяков. Из-за небольшого расфокуса пришлось притушить звезды, чтобы не было видно двойных лучей. Но даже с такими проблемами результат меня очень впечатлил, особенно с учетом общего накопления всего 1 час 40 минут», — подписал фотографию Сергей Попов.

Названная так из-за своего сходства с цветком ириса туманность Ирис имеет диаметр 6 световых лет и занимает площадь 18 на 18 угловых минут видимого неба. Находится в созвездии Цефея. Её открыл английский астроном Вильям Гершель 18 октября 1794 года.

Туманность освещена горячей голубой массивной звездой SAO 19158 (HD 200775). Звезда освещает окружающие частицы пыли, которые в 10-100 раз меньше, чем частицы пыли на Земле. Эти частицы рассеивают блики звезды, создавая изображение туманности, которая светится голубоватым светом. Центральную область туманности сфотографировал космический телескоп Хаббла в декабре 2009 года.

Центральная звезда туманности имеет звездную классификацию B2Ve и температуру поверхности около 17 000 ºС. Ее масса в 10 раз, а радиус в 8 раз больше массы Солнца.

Туманность Ирис содержит необычно большое количество полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) — сложных молекул, которые естественным образом встречаются в угле, бензине и нефти, а также могут образовываться при сжигании древесины, газа или пищи. ПАУ были обнаружены во время наблюдений красных областей туманности в ближнем инфракрасном диапазоне. Астрономы обнаружили, что, когда ПАУ попали под ультрафиолетовое излучение от SAO 19158, они превратились в более сложные молекулы. Они считают, что рост этих молекул может привести к образованию тех же органических ингредиентов, которые привели к появлению жизни на Земле.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 апреля 2023

Псков занял первое место в топе популярных у туристов старинных городов
18 апреля 2023

Подобного в Пскове не было — Денис Иванов о парке у Милевки
18 апреля 2023

«Шашлычный набор» в России подорожал на 8%
18 апреля 2023

До +15 градусов прогреется воздух в Пскове
18 апреля 2023

Конъюнктивит и сыпь: псковичей предупредили об опасности кори
18 апреля 2023

День победы русских воинов на Чудском озере отмечают 18 апреля
18 апреля 2023

Туманность Ирис запечатлел фотолюбитель из Пскова
18 апреля 2023

Гости из Башкортостана посетили Псковскую области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...