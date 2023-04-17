9-летнюю девочку ищут в Пскове
9-летнюю девочку ищут в Пскове, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
17 апреля Александра Савчук вышла из дома и пропала. Девочка была одета в сиреневого цвета плащ, синие джинсы, чёрные туфли и розовую шапку. С собой девочка имела чёрную сумку.
Приметы: рост 128 см, худощавое телосложение, волосы тёмно-русые, глаза карие.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.
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