Гости из Башкортостана посетили Псковскую области

00:39, 18 апреля 2023, ПАИ

Комитет по туризму Псковской области и Туристский информационный центр принимают гостей из Башкортостана, сообщает группа «ТИЦ Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

В регион прибыли представители туристического сообщества Башкортостана. Среди участников делегации — заместитель министра Министерства предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Светлана Верещагина.

Гости из Уфы посетят главные достопримечательности области: Псков, Изборск, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, Рождества Богородицы Снетогорский монастырь.

Руководитель ТИЦ Псковской области Лариса Семашко сопровождает делегацию. Вместе они посетят ряд туристических объектов. В ходе работы гостей ждёт знакомство с самыми интересными и увлекательными событиями туристической жизни Псковской области. Одна из целей поездки — развитие туристических связей и продвижение туристического потенциала региона.

Гости уже успели посетить Псковский кремль и Троицкий кафедральный собор, Снетогорский монастырь, а также древние псковские храмы, являющиеся объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Отметим, что 17 апреля начался информационный тур по Псковской области.