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Общество

Юлия Пересильд написала роман

Фото РИА Новости

Первая актриса-космонавт, уроженка Пскова Юлия Пересильд в интервью «Известиям» рассказала о том, что стала автором приключенческого романа. В нем она подробно рассказывает о 12 днях на МКС, съемках в невесомости фильма «Вызов» и о тех испытаниях, которые выпали на долю российского экипажа.

Роман получил название «Это космос, детка». «Никаких заказов не было. Просто я вела дневник во время подготовки, а еще аудио- и видеодневник. В принципе, я пишу его всю свою сознательную жизнь. Потом очень подробно фиксировала происходящее на МКС. У меня по часам расписано наше время пребывания в космосе», – пояснила актриса.

Как признается заслуженная артистка России, ее книга – это роман о Большом путешествии. Рукопись получилась достаточно увесистой – около 200 страниц. На ее написание у Юлии Пересильд ушел год.

 

 

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