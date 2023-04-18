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Общество

Псковичи рассказали, на что собираются копить в этом году

Половина жителей Псковской области (50%) регулярно откладывают деньги на черный день, сообщает hh.ru.

Копит на заветную мечту каждый третий местный житель (29%), откладывают деньги на стартовый капитал для открытия бизнеса ещё 16% населения. Каждый четвёртый (25%) горожанин делает это при любой возможности, 15% — ежемесячно, 7% — время от времени, еще 1% — чаще, чем раз в месяц. Крайне редко делают накопления 25% местного населения, а 27% и хотели бы копить на что-то, но не могут себе этого позволить, потому что им не хватает на это основного заработка. В большинстве случаев привычки откладывать деньги придерживаются молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (66%), а для старшего поколения (55+) — присущ отказ от любого рода накоплений (52%).

Чаще всего жители Псковской области планируют потратить накопленную сумму на покупку нового имущества (46% опрошенного населения). На втором месте стоит ремонт в квартире (43%). Третьим по популярности является путешествие (43%). В топ-5 причин для накоплений также вошли обучение (28%) и покупка новой машины (33%).

В список самых нерациональных трат, по мнению местных жителей, вошли покупка брендовых вещей (67%), регулярное питание в кафе и ресторанах (57%) и beauty и SPA-услуги (56%). Также в рейтинг самых неоправданных трат вошли оплата сеансов у психолога (50%) и постоянные походы в кино или театр (46%). По мнению псковичей, всё это мешает претворению задуманного в жизнь.

В большинстве случаев жители региона считают, что самым надежным способом накопить нужную сумму является переход на новую работу с большей заработной платой (75%). Еще одним вариантом приумножения денег в копилке стало правило оставлять у себя определенный процент от дохода на конец месяца (61%), а также подработка (45%). Возможность получить дополнительную прибыль и осуществить желаемое предоставляют и финансовые инструменты — вклады в банке (28%), инвестиции в акции известных компаний (17%) и страховые накопительные программы (7%).

За последний год каждому десятому жителю Псковской области (13%) удалось скопить сумму до 20 000 рублей, чаще всего это под силу женщинам (44% против 33% у мужчин). Каждый пятый участник опроса (23%) раскрыл, что ему удалось накопить от 50 до 200 тыс. рублей. Лишь 10% могут похвалиться, что за год смогли отложить более 200 000 рублей, больше всех в этом признавались мужчины (31% против 19% у женщин).

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