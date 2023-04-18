Более 80 человек вышли на досрочную пенсию в Псковской области

09:26, 18 апреля 2023, ПАИ

Более 80 жителей Псковской области стали получателями досрочной пенсии по предложению службы занятости в прошлом году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Псковской области.

По словам управляющего региональным отделением СФР Натальи Мельниковой, безработные граждане предпенсионного возраста могут выйти на пенсию раньше.

«Досрочная пенсия назначается Социальным фондом по предложению органов службы занятости населения. Она может быть установлена не ранее чем за два года до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно. Право на такую пенсию предоставляется предпенсионерам, потерявшим работу в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников», – отметила она.

Основные требования – наличие страхового стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин соответственно (либо необходимого стажа работы на соответствующих видах работ, дающего право на досрочное назначение страховой пенсии по старости), а также отсутствие возможности для трудоустройства.

При соблюдении требований о стаже и согласии гражданина на назначение пенсии специалисты органов службы занятости направляют в территориальный орган СФР предложение о досрочном назначении пенсии безработному гражданину.

Пенсия назначается со дня выдачи предложения о досрочном назначении безработному гражданину без истребования от него заявления. По достижении пенсионного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости при наличии необходимого количества пенсионных коэффициентов и страхового стажа, назначается страховая пенсия по старости.

В пресс-службе подчеркнули, что при поступлении на работу выплата пенсии, установленной безработным гражданам по предложению органов службы занятости, прекращается.