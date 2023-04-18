Более 40 медалей завоевали псковичи на кубке региона по карате
Первый этап Кубка Псковской области по карате прошёл в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщил председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня.
В турнире приняли участие более 120 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Невеля и Новосокольников. Соревнования прошли по следующим дисциплинам: индивидуальное ката, ката группа, индивидуальное кумите, командное кумите.
В этом году Кубок Псковской области по карате проходит в два этапа – Кубок города Великие Луки и Кубок города Пскова, который состоится 20 мая в Пскове.
Команду федерации карате Пскова представили спортсмены клуба «Будокан «Атэми» в количестве 40 спортсменов, тренеров и судей. Сборная города завоевала на турнире 42 медали.
Золото выиграли:
Игорь Наумов – кумите, 6-7 лет, 25 кг
Егор Пусев, Игорь Наумов, Дмитрий Андреев – командное кумите, 6-7 лет
Артемий Лебедев – 8-9 лет, 30 кг
Артем Курдин – 8-9 лет
Василий Пономарев – 8-9 лет, 35 кг
Василий Пономарев, Артемий Лебедев, Иван Семенов – командное кумите, 8-9 лет
Александр Иванов – ката, 10-11 лет
Егор Облаков – кумите, 10-11 лет, 42 кг
Алексей Буравлев – кумите, 10-11 лет, от 42 кг
Варвара Денисова – ката, 10-11 лет
Алена Комарова – кумите, 10-11 лет, 36 кг
Артем Титов, Алексей Буравлев, Егор Облаков – командное кумите, 10-11 лет
Иван Шевчук – 12-13 лет
Олег Куприянчик – кумите, 12-13 лет, от 45 кг
Дмитрий Потебня – кумите, 12-13 лет, от 50 кг
Олег Куприянчик, Дмитрий Потебня, Вадим Слюсар – командное кумите, 12-13 лет
Георгий Новик – кумите, 14-15 лет, 52 кг
Константин Кныш, Георгий Новик – командное кумите, 14-15 лет
Максим Хоменко – ката, 16-17 лет.
Серебро получили:
Дмитрий Андреев – кумите, 6-7 лет, 25 кг
Вера Калинина – кумите, 25 кг
Иван Семенов – кумите, 8-9 лет, 35 кг
Николай Шатных, Ярослав Стерликов, Артем Курдин – командное кумите, 8-9 лет
Дмитрий Курасов – ката, 10-11 лет
Павел Иванов – кумите, 10-11 лет, 38 кг
Артем Титов – кумите, 10-11 лет, от 42 кг
Сабина Горбенко – ката, 10-11 лет
Сабина Горбенко – кумите, 10-11 лет, 36 кг
Алиса Ворсюченко – кумите, 12-13 лет, от 47 кг
Дмитрий Александров – кумите, 12-13 лет, 45 кг
Макар Гоша – кумите, 12-13 лет, 50 кг
Дмитрий Александров, Макар Гоша, Степан Осипов – командное кумите, 12-13 лет
Алиса Ворсюченко, Мария Нефёдова – командное кумите, 12-13 лет
Николай Веткин – кумите, 14-15 лет, 57 кг
Константин Кныш – кумите, 14-15 лет, 63 кг.
Бронзу завоевали:
Николай Шатных – кумите, 8-9 лет, от 35 кг
Даниил Федоров – кумите, 10-11 лет, 38 кг
Мария Нефёдова – кумите, 12-13 лет, от 47 кг
Степан Осипов – ката, 12-13 лет
Серафима Буторина – ката, 12-13 лет
Вадим Слюсар – кумите, от 50 кг
Алексей Лебедев – кумите, 14-15 лет, 52 кг.
Тренируют спортсменов Антон Потебня, Михаил Шалыгин, Евгений Ермолов, Дмитрий Хорошев, Дарина Сергеева и Максим Иванов. «Впереди у спортсменов Кубок города Пскова, который пройдет 20 мая в Пскове и традиционно завершит спортивный сезон в этом учебном году», - отметил Антон Потебня.
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