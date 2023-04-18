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Спорт

Более 40 медалей завоевали псковичи на кубке региона по карате

Первый этап Кубка Псковской области по карате прошёл в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщил председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Фото здесь и далее: Антон Потебня

В турнире приняли участие более 120 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Невеля и Новосокольников. Соревнования прошли по следующим дисциплинам: индивидуальное ката, ката группа, индивидуальное кумите, командное кумите.

В этом году Кубок Псковской области по карате проходит в два этапа – Кубок города Великие Луки и Кубок города Пскова, который состоится 20 мая в Пскове.

Команду федерации карате Пскова представили спортсмены клуба «Будокан «Атэми» в количестве 40 спортсменов, тренеров и судей. Сборная города завоевала на турнире 42 медали.

Золото выиграли:

Игорь Наумов – кумите, 6-7 лет, 25 кг

Егор Пусев, Игорь Наумов, Дмитрий Андреев – командное кумите, 6-7 лет

Артемий Лебедев – 8-9 лет, 30 кг

Артем Курдин – 8-9 лет

Василий Пономарев – 8-9 лет, 35 кг

Василий Пономарев, Артемий Лебедев, Иван Семенов – командное кумите, 8-9 лет

Александр Иванов – ката, 10-11 лет

Егор Облаков – кумите, 10-11 лет, 42 кг

Алексей Буравлев – кумите, 10-11 лет, от 42 кг

Варвара Денисова – ката, 10-11 лет

Алена Комарова – кумите, 10-11 лет, 36 кг

Артем Титов, Алексей Буравлев, Егор Облаков – командное кумите, 10-11 лет

Иван Шевчук – 12-13 лет

Олег Куприянчик – кумите, 12-13 лет, от 45 кг

Дмитрий Потебня – кумите, 12-13 лет, от 50 кг

Олег Куприянчик, Дмитрий Потебня, Вадим Слюсар – командное кумите, 12-13 лет

Георгий Новик – кумите, 14-15 лет, 52 кг

Константин Кныш, Георгий Новик – командное кумите, 14-15 лет

Максим Хоменко – ката, 16-17 лет.

Серебро получили:

Дмитрий Андреев – кумите, 6-7 лет, 25 кг

Вера Калинина – кумите, 25 кг

Иван Семенов – кумите, 8-9 лет, 35 кг

Николай Шатных, Ярослав Стерликов, Артем Курдин – командное кумите, 8-9 лет

Дмитрий Курасов – ката, 10-11 лет

Павел Иванов – кумите, 10-11 лет, 38 кг

Артем Титов – кумите, 10-11 лет, от 42 кг

Сабина Горбенко – ката, 10-11 лет

Сабина Горбенко – кумите, 10-11 лет, 36 кг

Алиса Ворсюченко – кумите, 12-13 лет, от 47 кг

Дмитрий Александров – кумите, 12-13 лет, 45 кг

Макар Гоша – кумите, 12-13 лет, 50 кг

Дмитрий Александров, Макар Гоша, Степан Осипов – командное кумите, 12-13 лет

Алиса Ворсюченко, Мария Нефёдова – командное кумите, 12-13 лет

Николай Веткин – кумите, 14-15 лет, 57 кг

Константин Кныш – кумите, 14-15 лет, 63 кг.

Бронзу завоевали:

Николай Шатных – кумите, 8-9 лет, от 35 кг

Даниил Федоров – кумите, 10-11 лет, 38 кг

Мария Нефёдова – кумите, 12-13 лет, от 47 кг

Степан Осипов – ката, 12-13 лет

Серафима Буторина – ката, 12-13 лет

Вадим Слюсар – кумите, от 50 кг

Алексей Лебедев – кумите, 14-15 лет, 52 кг.

Тренируют спортсменов Антон Потебня, Михаил Шалыгин, Евгений Ермолов, Дмитрий Хорошев, Дарина Сергеева и Максим Иванов. «Впереди у спортсменов Кубок города Пскова, который пройдет 20 мая в Пскове и традиционно завершит спортивный сезон в этом учебном году», - отметил Антон Потебня.

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