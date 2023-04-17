В Псковской области сотрудница компании сотовой связи обвиняется в махинациях

09:57, 18 апреля 2023, ПАИ

За махинации будут судить сотрудницу компании сотовой связи в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональной прокуратуре.

По имеющимся данным, обвиняемая незаконно внесла в базу данных сотового оператора ложные сведения о регистрации SIM-карты на паспортные данные граждан РФ, которые не были осведомлены о данных действиях.

Заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение и направил в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении местной жительницы 1993 года рождения. «Она обвиняется в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации с использованием своего служебного положения, то есть в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 274.1 УК РФ», — уточнили в ведомстве.

Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок от трех до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.