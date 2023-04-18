Подобного в Пскове не было — Денис Иванов о парке у Милевки

09:51, 18 апреля 2023, ПАИ

В Пскове начаты работы по строительству парка на берегу реки Милевки в микрорайоне Запсковья.

«Подрядная организация приступает к работам, очищается площадка от старых деревьев и кустарников, - рассказал депутат Псковской городской Думы Денис Иванов, в чьем округе расположится будущий парк. - Это будет большая спортивная территория с футбольным полем, игровыми зонами и прекрасная видовая площадка для селфи. Приятно, что ребятам-футболистам, живущим в соседних домах, будет где отточить свои навыки. Думаю, и другие подтянуться, воодушевившись хорошим примером. Такого парка в Пскове еще не было».

Однако депутат не исключил возможность задержек со строительством. По его словам, это может быть связано с не обозначенными в документах подземными коммуникациями. «При развала Союза, часть документов была утеряна и, как следствие, мы видим недострой на улице Яна Фабрициуса».

Добавим, что парк у реки стал абсолютным лидером голосования в Пскове. За него жители города отдали 3 483 голоса. Территория парка реки Милевка площадью 6 698 квадратных метров находится в одном из густонаселенных микрорайонов города Пскова.