Псков занял первое место в топе популярных у туристов старинных городов

10:00, 18 апреля 2023, ПАИ

Псков стал первым в топе старинных городов, популярных весной этого года у туристов. Об этом сообщает Российский сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру.

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. В связи с этим аналитики сервиса провели исследование и определили самые популярные направления для путешествий в исторические города весной 2023 года.

«Мы сознательно исключили из этого рейтинга Москву - понятно, что «наша древняя столица» никогда не жаловалась на туристический поток. На первое место вышел Псков, основанный в 903 году. На втором месте по популярности оказался Суздаль, город, первое упоминание которого относится к 1024 году. На третьем месте Ярославль, упомянутый летописью в 1071 году. А за ним идет Дербент, основанный в 438 году нашей эры», - рассказали в сервисе.

Десять самых популярных старинных городов для путешествий весной:

- Псков, Псковская область ― 4380 рублей / 3 ночи*

- Суздаль, Владимирская область ― 4381 рубль / 3 ночи

- Ярославль, Ярославская область ― 2834 рубля / 3 ночи

- Дербент, Дагестан ― 3251 рубль / 5 ночей

- Великий Новгород, Новгородская область ― 3587 рублей / 4 ночи

- Тула, Тульская область ― 4410 рублей / 3 ночи

- Владимир, Владимирская область ― 3132 рубля / 3 ночи

- Кострома, Костромская область ― 3517 рублей / 2 ночи

- Керчь, Крым ― 2022 рубля / 5 ночей

- Калуга, Калужская область ― 3068 рублей / 3 ночи.

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки