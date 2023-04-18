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Общество

Слёту реставраторов «Наследники мастеров» посвятили пресс-конференцию в ПАИ

Пресс-конференция, посвященная межрегиональному слёту молодых реставраторов «Наследники мастеров», который проходит в Псковской области, началась в медиацентре ПАИ.

О задачах проекта и его реализации расскажут председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, ответственный секретарь Общероссийской общественной организации «Союз реставраторов России», член Общественного совета при Минкультуры России, учредитель АНО «Ре-Старт» Мария Портнова, проректор по учебно-методической и научной работе Федерального автономного учреждения «РосКапСтрой» Антонина Голубева, главный архитектор ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские», председатель Технического совета при Минкультуры России и Технического комитета при Росстандарте «Культурное наследие», член Общественного совета при Минкультуры России Сергей Куликов.

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