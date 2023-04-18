Псковская областная больница начала отбор на целевое обучение

10:31, 18 апреля 2023, ПАИ

Псковская областная клиническая больница с 1 мая начинает отбор для заключения договоров о целевом обучении по образовательной программе среднего профессионального образования. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

К заявлению необходимо приложить следующие документы:

- копия паспорта с отметкой о регистрации на территории Псковской области;

- заверенная выписка из табеля успеваемости за первое полугодие текущего учебного года в образовательной организации среднего общего (профессионального) образования;

- копия СНИЛС;

- справка кредитной организации (банка) с реквизитами расчетного счета для предоставления мер социальной поддержки.

Запись на собеседование осуществляется по телефону: 8(8112)56-76-21.