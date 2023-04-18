Псковская областная больница начала отбор на целевое обучение
Псковская областная клиническая больница с 1 мая начинает отбор для заключения договоров о целевом обучении по образовательной программе среднего профессионального образования. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.
К заявлению необходимо приложить следующие документы:
- копия паспорта с отметкой о регистрации на территории Псковской области;
- заверенная выписка из табеля успеваемости за первое полугодие текущего учебного года в образовательной организации среднего общего (профессионального) образования;
- копия СНИЛС;
- справка кредитной организации (банка) с реквизитами расчетного счета для предоставления мер социальной поддержки.
Запись на собеседование осуществляется по телефону: 8(8112)56-76-21.
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