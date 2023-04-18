На Ольгинском мосту в Пскове началась укладка литого асфальта

10:53, 18 апреля 2023, ПАИ

Укладка литого асфальта началась на Ольгинском мосту в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ. До этого в течение нескольких недель шла подготовка: снят старый асфальт, приведено в порядок бетонное основание, уложен слой гидроизоляции.

«Сегодня приступаем к работам по укладке асфальтобетонного покрытия, впервые данный материал был применён на Троицком мосту. Асфальт будут укладывать несколько дней. Если всё будет хорошо, то должны провести работы за два дня», — рассказал глава Пскова Борис Елкин и добавил, что материал для ремонта доставили из Санкт-Петербурга.

Борис Елкин также сообщил, что открыть движение транспорта по мосту планируется к концу этой недели.