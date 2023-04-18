В Псковской области женщину обеспечили лекарствами по требованию прокуратуры

11:24, 18 апреля 2023, ПАИ

В Псковской области по требованию прокуратуры женщина обеспечена жизненно важными лекарственными препаратами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что в связи с наличием заболевания лечащий врач рекомендовал женщине прием лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно необходимых.

Вопреки требованиям федерального законодательства, должностные лица учреждения здравоохранения соответствующее лечение пациенту назначили несвоевременно и лекарственные препараты не выдали.

В целях устранения нарушений прокуратура области внесла представление главному врачу медицинской организации с требованием предоставить женщине лекарства в необходимом количестве.

После вмешательства надзорного ведомства учреждение здравоохранения организовало закупку необходимого лекарства на сумму свыше 2 млн рублей.

Должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.