В Псковской области женщину обеспечили лекарствами по требованию прокуратуры
В Псковской области по требованию прокуратуры женщина обеспечена жизненно важными лекарственными препаратами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Установлено, что в связи с наличием заболевания лечащий врач рекомендовал женщине прием лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно необходимых.
Вопреки требованиям федерального законодательства, должностные лица учреждения здравоохранения соответствующее лечение пациенту назначили несвоевременно и лекарственные препараты не выдали.
В целях устранения нарушений прокуратура области внесла представление главному врачу медицинской организации с требованием предоставить женщине лекарства в необходимом количестве.
После вмешательства надзорного ведомства учреждение здравоохранения организовало закупку необходимого лекарства на сумму свыше 2 млн рублей.
Должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.