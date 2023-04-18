Псковские полицейские спасли детей с крыши многоэтажки

11:48, 18 апреля 2023, ПАИ

Псковские полицейские спасли детей, которые находились на крыше многоэтажного жилого дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

17 апреля в 20:00 из дежурной части полиции наряду патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову в составе инспектора мобильного взвода № 2 Андрея Иванова и полицейского взвода № 3 Светланы Ефремовой поступило сообщение о том, что на крыше одного из домов находится группа детей. Сотрудники правопорядка незамедлительно прибыли на место.

Поднявшись на крышу девятиэтажного дома, полицейские обнаружили четырех детей. Те рассказали сотрудникам ведомства, что забрались на крышу высотного дома, чтобы поиграть.

Полицейские провели с детьми профилактическую беседу о недопустимости подобных шалостей и передали их законным представителям.

«Убедительно просим вас провести беседы со своими детьми, объяснить им степень опасности нахождения на строительной площадке, в недостроенном, заброшенном здании, на крыше многоэтажного дома. Научите детей говорить «нет» ребятам, которые хотят втянуть их в опасную ситуацию, например, зовут пойти посмотреть, что происходит на стройке, разжечь костёр, забраться на чердак дома и вылезти на крышу, спуститься в подвал. Приучайте детей дорожить своей жизнью и здоровьем!» - подчеркнули в ведомстве.