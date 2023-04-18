Псковичи приняли участие в чемпионате Санкт-Петербурга по ориентированию
Псковичи приняли участие в чемпионате Санкт-Петербурга по спортивному ориентированию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.
На трассы соревнований вышло более 40 спортсменов, которые боролись за звание чемпиона Санкт-Петербурга.
Команда из Пскова принимала участие в состязаниях вне зачета: результаты состязаний зачислялись в рейтинг спортсменов.
Спортсмены из Пскова Эдуард Огинский и Марина Борисенкова прошли дистанцию, не совершив ни одной ошибки, и стали первыми в общем зачете соревнований. Третье место заняла Валерия Иванова. Среди юниоров открытого класса лучшим назван пскович Илья Кобзарев.
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