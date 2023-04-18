В Псковской области названы победители чемпионата по самбо среди силовых ведомств

12:49, 18 апреля 2023, ПАИ

Команда Псковского филиала университета ФСИН России стала победителем чемпионата по самбо среди силовых ведомств региона, посвященного 100-летию спортивного общества «Динамо». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

На церемонии открытия чемпионата выступил заместитель начальника Управления МВД России по Псковской области Сергей Ащеулов, который поздравил всех собравшихся с юбилеем спортивного общества и пожелал участникам успехов в честной и бескомпромиссной борьбе.

С показательными выступлениями для спортсменов и зрителей соревнований выступили сотрудники отряда специального назначения «ЗУБР» Управления ФСИН России по Псковской области, которые продемонстрировали различные силовые приемы.

Лично-командные соревнования у спортсменов из силовых структур проходили в семи весовых категориях: 57, 64, 71, 79, 88, 98 и свыше 98 кг. В турнире «Юный динамовец» принимали участие юноши и девочки 2013-2014 годов рождения в 13 весовых категориях. К участию в турнире допускались спортсмены, имеющие необходимую техническую, физическую подготовку и допущенные врачом к соревнованиям.

Медали, кубки и грамоты победителям вручил заместитель председателя регионального общества «Динамо» Сергей Иванов, он поздравил всех участников и пожелал им успехов в спорте, крепкого здоровья и бодрости духа.

В командном первенстве почетное третье место заняла команда Управления ФСИН России по Псковской области. Второе место заняла команда Управления Росгвардии по Псковской области, и победителем чемпионата стала команда Псковского филиала университета ФСИН России.

В пресс-службе отметили, что одновременно с соревнованиями по самбо на площадках проходили соревнования по дзюдо, кикбоксингу и карате. В схватках приняли участие более 300 спортсменов из различных регионов России.