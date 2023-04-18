День победы русских воинов на Чудском озере отмечают в Пскове

12:21, 18 апреля 2023, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвященное 781-й годовщине победы воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере, проходит у монумента «Ледовое побоище» в Пскове, передает корреспондент ПАИ.

К памятнику возложили гирлянду воинской славы.

В мероприятии принимают участие представители Псковского областного Собрания депутатов, силовых структур Псковской области, администрации Псковского района, семьи мобилизованных граждан и военнослужащих, выполняющих свой долг в зоне СВО, юнармейцы, воспитанники патриотических клубов города Пскова.