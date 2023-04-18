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Спорт

Великолучане выиграли золото на чемпионате Европы по пауэрлифтингу

Спортсмены из Великих Лук вернулись с чемпионата Европы по пауэрлифтингу с комплектом наград. Об этом сообщается в группе «ДК железнодорожников города Великие Луки». 

На сорвенованиях они показали упражнение «жим штанги лёжа с допинг-контролем». По итогам турнира великолучане завоевали две золотые медали и одну бронзовую. 

Фото: ДК железнодорожников города Великие Луки

Золото выиграли 14-летний Эмир Семедов с результатом 65 килограммов и Семен Курочкин с результатом 125 килограммов. Также 17-летний Семен Курочкин получил бронзу в абсолютном зачёте.

Отмечается, что для первого спортсмена соревнования подобного уровня стали дебютом, а второй принял участие в состязаниях после серьёзной травмы колена, но даже это не помешало им стать лучшими.

«Мы гордимся нашими спортсменами и поздравляем их с победой, а также желаем сил и энергии при подготовке к следующему, не менее важному турниру - чемпионату мира, который пройдёт в декабре», - поздравили спортсменов в ДК железнодорожников.

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