На археологические раскопки в Псковской области приглашают волонтёров

13:47, 18 апреля 2023, ПАИ

Организаторы летней полевой археологической школы Горожане-2023 объявили о наборе волонтеров на археологические раскопки. Об этом сообщается в группе «Поселение Горожане» «ВКонтакте».

Летняя полевая археологическая школа «Горожане-2023» развернется в деревне Горожане Новосокольнического района с 14 июля по 8 августа 2023 года. О находках, которые были сделаны в этом месте, можно почитать здесь.

«Если тебя манит романтика палаточного лагеря, не пугают мелкие кровососущие насекомые, сводит желудок от фастфудов и ресторанной экзотики и хочется гречки с тушенкой - поехали с нами», - говорится в сообщении.

Ни пол, ни возраст, ни профессия, ни семейное положение потенциальных участников значения не имеет, отметили организаторы. Особенно рады волонтерам, которые обладают «тайными знаниями в области медицины и археологии», а также кулинарными способностями в полевых условиях.