Три автомобиля сгорели в Пскове минувшей ночью

13:15, 18 апреля 2023, ПАИ

Три автомобиля сгорели в Пскове минувшей ночью, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Сначала около четырёх утра на улице Юбилейной загорелась Audi Q3, затем огонь перекинулся на два соседних автомобиля – Mersedes Spinter и SsanqYonq.

В результате автомобиль Audi Q3 2012 года выпуска полностью сгорел. Mersedes Sprinter 2017 года выпуска полностью выгорел изнутри и оплавился снаружи. У SsangYong 2005 года огнем повреждена левая передняя дверь, крыло, порог, фара и бампер.

Предположительно, автомобиль подожгли.