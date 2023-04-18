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Происшествия

Три автомобиля сгорели в Пскове минувшей ночью

Три автомобиля сгорели в Пскове минувшей ночью, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Сначала около четырёх утра на улице Юбилейной загорелась Audi Q3, затем огонь перекинулся на два соседних автомобиля – Mersedes Spinter и SsanqYonq. 

В результате автомобиль Audi Q3 2012 года выпуска полностью сгорел. Mersedes Sprinter 2017 года выпуска полностью выгорел изнутри и оплавился снаружи. У SsangYong 2005 года огнем повреждена левая передняя дверь, крыло, порог, фара и бампер.

Предположительно, автомобиль подожгли.

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