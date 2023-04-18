20 апреля псковской молодёжи предлагают стать донорами
20 апреля, во Всемирный день донора, Псковский городской молодёжный центр приглашает совершеннолетнюю молодёжь принять участие в донорской акции. Об этом ПАИ сообщили в Центре.
«Одной из главных причин участия в такой акции является ощущения счастья и радости от того, что было сделано доброе дело, которое может спасти не одну жизнь. Донор, сдавший кровь один раз, спасает жизни трёх человек», – отметила постоянный волонтёр центра Екатерина.
Место встречи волонтёров в 16:00 у станции переливания крови Псковской области» (Интернациональный переулок, 4). Перед тем, как отправиться на станцию переливания крови, необходимо заранее ознакомься с более подробной информацией о сдаче крови, а также обязательно позавтракать и выпить сладкий чай, взять с собой паспорт и СНИЛС.
Предварительная запись обязательна.