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Общество

Более 700 тысяч заплатит подрядчик за ненадлежащий ремонт псковской поликлиники

Подрядчик заплатит Псковской детской городской поликлинике 728 726 рублей за ненадлежащий ремонт рентгенодиагностического кабинета. Об этом ПАИ сообщили в Арбитражном суде региона.

ООО «ПроектМедСтрой» изготовило проект производства ремонтных работ для поликлиники по адресу: г. Псков, ул. Петровская, 49. А ООО «Антал» в рамках контракта отремонтировало потолок в процедурной и комнаты управления.

В апреле 2021 года в помещении рентгенодиагностического кабинета обрушился потолок. Комиссия поликлиники установила, что плиты подвесного потолка раскрошены и пришли в негодность, также была нарушена отделка стен, повреждена мебель, произошло обрушение двух вентиляционных коробов и четырех светодиодных светильников, повреждены дорогостоящие мониторы.

Суд установил факт повреждения имущества в результате обрушения штукатурки и пришел к выводу, что общество «ПроектМедСтрой» в рамках исполнения договора по разработке проектной документации допустило существенные противоречия в части необходимости наложения баритовой штукатурки в помещении операторской и толщины слоя штукатурки.

Также общество «Антал» нарушило технологии наложения штукатурки и неверно определило содержание проекта производства работ.

При этом ненадлежащее исполнение обязательств обществом «ПроектМедСтрой» по договору напрямую способствовало тому, что общество «Антал» допустило ошибки при проведении работ на основании подготовленного локального сметного расчета, отметили в суде.

При таких обстоятельствах суд удовлетворил требования поликлиники о взыскании с соответчиков убытков в солидарном порядке. Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменения.

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