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Экономика

Губернатор доложил президенту о развитии экономики Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил президенту Владимиру Путину о развитии экономики региона. Встреча проходила в резиденции Ново-Огарёво, трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

«Сельское хозяйство закончило год с индексом 85%. Это следствие вспышки АЧС в 2021 году. Но тут мы быстро вернёмся к росту: оба крупных пострадавших предприятия уже прошли реконструкцию и в этом году восстановят поголовье», - сказал он.

«Также есть снижение по объёму инвестиций. Отчасти это связано с АЧС, но есть и второй фактор – в 2021 году РЖД вложило крупную сумму – почти 8,3 млрд – в свои активы на территории региона, а в 2022 году такой инвестпрограммы у них уже не было», - сообщил глава региона.

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