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Культура

Спектакль о балалаечнике-виртуозе покажут в Пскове

Псковичей приглашают на первый иммерсивный музыкальный спектакль о балалаечнике-виртуозе Борисе Трояновском. Концерт состоится 22 апреля. Впервые на территории открытого музейного пространства во дворе Поганкиных палат пройдет событие такого масштаба. Об этом ПАИ рассказали в Псковском музее-заповедника. 

Постановку к юбилею Трояновского представит Новоржевский народный театр совместно с московским блогером-балалаечником Еленой Ворфоломеевой. Артисты покажут процесс становления таланта Бориса Трояновского от мальчика-балалаечника из русской глубинки до музыканта, которому рукоплескала вся Европа. 

Также на территории музейного дворика организуют выставку, на которой посетители смогут ознакомиться с фотографиями и документами, связанными с личностью Трояновского.

Мероприятие пройдёт в рамках проекта «Трояновский: балалаить по-новоржевски!» Центра поддержки социально-культурных инициатив «Культура рядом!» при поддержке правительства Псковской области.

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