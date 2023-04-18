Спектакль о балалаечнике-виртуозе покажут в Пскове

15:22, 18 апреля 2023, ПАИ

Псковичей приглашают на первый иммерсивный музыкальный спектакль о балалаечнике-виртуозе Борисе Трояновском. Концерт состоится 22 апреля. Впервые на территории открытого музейного пространства во дворе Поганкиных палат пройдет событие такого масштаба. Об этом ПАИ рассказали в Псковском музее-заповедника.



Постановку к юбилею Трояновского представит Новоржевский народный театр совместно с московским блогером-балалаечником Еленой Ворфоломеевой. Артисты покажут процесс становления таланта Бориса Трояновского от мальчика-балалаечника из русской глубинки до музыканта, которому рукоплескала вся Европа.



Также на территории музейного дворика организуют выставку, на которой посетители смогут ознакомиться с фотографиями и документами, связанными с личностью Трояновского.



Мероприятие пройдёт в рамках проекта «Трояновский: балалаить по-новоржевски!» Центра поддержки социально-культурных инициатив «Культура рядом!» при поддержке правительства Псковской области.