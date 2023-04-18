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Экономика

Псковский губернатор доложил Путину о сокращении госдолга региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил президенту РФ Владимиру Путину о сокращении размера госдолга региона. Встреча проходила в резиденции Ново-Огарёво, трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

Фото: скриншот из выпуска

«Важно, что на этом фоне сохраняется рост собственных доходов консолидированного бюджета. За год они увеличились почти на 3 маллиарда, и вместе со значительной федеральной поддержкой это обеспечило рост доходов бюджета до уровня более 61 миллиарда рублей. Это в два с лишним раза больше, чем было 5 лет назад», - подчеркнул Михаил Ведерников.

По его словам, такая динамика роста позволила Псковской области выйти из состояния технического банкротства, в 2017 году госдолг превышал 100% собственных доходов. «Прошлый год мы закончили с уровнем госдолга в размере уже 70,6%», - сообщил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что в 2022 году регион погасил все коммерческие кредиты.

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