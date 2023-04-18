Вопросы защиты прав граждан обсудил с экспертом из Москвы Дмитрий Шахов

17:21, 18 апреля 2023, ПАИ

Актуальные вопросы защиты и обеспечения прав граждан обсудили уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и председатель комиссии по безопасности Общественной палаты России Александр Воронцов. Об этом ПАИ сообщил региональный омбудсмен.

Особое внимание на встрече было уделено процессу формирования нового состава Общественной наблюдательной комиссии Псковской области по контролю за местами принудительного содержания граждан, а также теме его взаимодействия с региональным омбудсменом, общественными палатами России и Псковской области и иными органами представительной власти.

Кроме того, Дмитрий Шахов рассказал гостю об опыте проверок в исправительных колониях, СИЗО и ИВС, исправительных центрах ФСИН России, которые расположены на территории региона, а также о результатах сотрудничества с Общественной наблюдательной комиссией Псковской области.

По итогам встречи Дмитрий Шахов и Александр Воронцов договорились совместно провести семинар с кандидатами и членами ОНК Псковской области.