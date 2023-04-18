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Общество

Псковичи могут оценить результаты реализации проектов НКО

Фонд президентских грантов проводит оценку результатов реализации поддержанных проектов некоммерческих организаций в период с 24 апреля по 30 июня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Принять участие в опросе о результатах реализации любого проекта НКО можно на портале организатора. Информация на сайте включает сведения по содержанию, отчетам и результатам реализованных проектов. На их основе или на собственном опыте участия в мероприятиях каждый желающий может оставить свое мнение.

Отметим, полученные комментарии и отзывы влияют на шансы НКО получить поддержку в будущих конкурсах, а также на возможность попасть в число сотни лучших реализованных проектов.

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