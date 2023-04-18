Псковичи могут оценить результаты реализации проектов НКО

17:37, 18 апреля 2023, ПАИ

Фонд президентских грантов проводит оценку результатов реализации поддержанных проектов некоммерческих организаций в период с 24 апреля по 30 июня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.



Принять участие в опросе о результатах реализации любого проекта НКО можно на портале организатора. Информация на сайте включает сведения по содержанию, отчетам и результатам реализованных проектов. На их основе или на собственном опыте участия в мероприятиях каждый желающий может оставить свое мнение.



Отметим, полученные комментарии и отзывы влияют на шансы НКО получить поддержку в будущих конкурсах, а также на возможность попасть в число сотни лучших реализованных проектов.